Житель Пальмы стал первой официальной жертвой извержения вулкана

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Вулкан Кумбре-Вьеха на острове Пальма извергается уже почти два месяца, но только сейчас забрал первую человеческую жизнь.
Как сообщает TVE, первой жертвой стал 70-летний местный житель. В пятницу ему разрешили войти в закрытую зону, где располагался его дом, вместе с группой специалистов. Обратно он не вышел. В субботу тело мужчины нашли в его доме.
По предварительной версии, причиной смерти стало обрушение кровли, которое произошло в тот момент, когда хозяин убирал слой вулканического пепла.