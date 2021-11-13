На Канарских островах произошло 5-балльное землетрясение

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Испанский Национальный географический институт зарегистрировал на острове Ла-Пальма землетрясение силой 5 баллов по шкале Рихтера. Толчки также ощущались на островах Ла-Гомера и Тенерифе.
Эпицентр землетрясения, которое произошло в субботу в 6:56 по местному времени, находился в муниципалитете Вилья-де-Масо на глубине 38 километров.
Всего же за ночь на Ла-Пальме было зафиксировано шесть землетрясений, а в пятницу — 39. Но они были менее мощными.
На острове продолжает извергаться вулкан Кумбре-Вьеха, лава уже покрыла более тысячи гектаров.