Затопленная 30 лет назад испанская деревня показалась из-под воды

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Населенный пункт Асередо, ушедший под воду в 1992 году, внезапно показался из-под воды.
Деревня Асередо оказалась затоплена после того, власти Португалии закрыли шлюзы. К тому моменту в муниципалитете проживали 120 человек. Всех их попытались уговорить переехать, получив денежную компенсацию. Но многие отказались, а некоторые даже объявили голодовку. Впрочем, к моменту затопления все жители покинули свои дома.
Теперь периодически Асередо показывается из-под воды. Это происходит, когда уровень воды в реке снижается. Так случилось и в этот раз. Выяснилось, что часть домов превратилась в руины, но некоторые почти не пострадали.