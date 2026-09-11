Карлоса Гарсию Рольдана, известного как Charly, разыскивали девять месяцев. Его нашли в доме матери в Калелье (провинция Барселона) — в специально оборудованной нише под кухонной раковиной.

Он стоял за компанией Lujo Casa, которая брала деньги у покупателей за жильё в будущих новостройках, но около 30 проектов так и не были реализованы. Пострадали более 230 человек, общая сумма ущерба составила около 3,3 млн евро.

В декабре суд приговорил Гарсию Рольдана к 14 годам и 9 месяцам тюрьмы, после чего он скрылся. Теперь его отправили в тюрьму.

Фото: Europa Press