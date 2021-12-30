Задержан подозреваемый в двойном убийстве в испанском баре

Последние новости Испании на русском языке
По подозрению в убийстве двоих человек в баре La Espuela в муниципалитете Парла под Мадридом задержан 52-летний испанец.
Как ранее сообщал телеграм-канал «Испания», в баре нашли два трупа. Сначала была озвучена версия, согласно которой люди погибли в результате взрыва, который якобы произошёл на кухне. Но позже полиция опровергла эту информацию, не назвав при этом истинную причину трагедии. В полицию обратился работник бара, который, войдя в заведение, почувствовал сильный запах пороха. На полу лежали два бездыханных тела. Вокруг была кровь и разбитое стекло.
Позже был задержан подозреваемый. По предварительной версии, это именно он расправился с 62-летним хозяином бара и его 51-летним приятелем. Одного зарезал, а второго забил до смерти.
Мотивы убийства сейчас устанавливаются.