В США подростки расправились с преподавательницей испанского

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В США по подозрению в убийстве учительницы испанского задержаны её ученики.
Тело 66-летней мексиканки, которая работала преподавателем испанского языка в одном из учебных заведений Айовы (США), нашли в тот же день, когда она была объявлена пропавшей без вести.
В это же время в социальных сетях появились посты одного из учеников погибшей, которые показались полицейским подозрительными. При обыске у него и его друга были обнаружены вещи со следами крови.
По версии следствия, подростки следили за преподавательницей на протяжении нескольких дней, изучая её привычки и маршруты. Решившись на убийство, они затащили женщину в лесистую зону, расправились с ней и спрятали тело. Причиной смерти стал сильный удар в голову.
Мотивы, толкнувшие подростков на убийство, выясняются.