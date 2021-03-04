За поджогом автомобиля с полицейским в Барселоне стоит иностранка

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В Барселоне в поджоге полицейского фургона, где в это время находился сотрудник, обвиняется 35-летняя гражданка Италии, сообщает издание La Repubblica.
Инцидент произошёл на прошлой неделе во время беспорядков, которые устроили протестующие против ареста испанского рэпера Пабло Аселя. Они вели себя агрессивно и даже подожгли фургон на бульваре Рамбла. В машине в это время находился как минимум один сотрудник полиции. Он успел вовремя покинуть автомобиль.
По данным издания, в поджоге обвиняется Сара Катерина Касичиа — итальянская анархистка, входящая в группу сквоттеров (захватчиков жилья) из Турина. По образованию — антрополог. В Барселоне она занимается производством аудиовизуальной продукции.
В тот день она облила фургон горючей жидкостью сразу после того, как её товарищ — Альберто Фрисетти — бросил в него коктейль Молотова.