ВИДЕО: Что происходит с теми, кто не надевает маску в испанских поездах?

В соцсетях обсуждают очередной случай агрессивного поведения сотрудников безопасности Renfe. На этот раз досталось пассажиру пригородного поезда в Les Franqueses del Vallès (Барселона).
Видеозапись нападения была опубликована в Твиттере и вызвала критику и возмущение пользователей: по их мнению, охранники слишком часто стали применять агрессию по отношению к пассажирам поездов.
События произошли в эту субботу: двое охранников скрутили пассажира, потому что тот использовал носовой платок вместо защитной маски, ношение которой является обязательным на время пандемии коронавируса.
Охранники грубо обездвижили мужчину на сиденье поезда, на видео пассажир корчится от боли и кричит: «Ты меня душишь, *!»
В ответ охранники надевают на пассажира наручники, бьют его по лицу и кричат: «Закрой свой рот!» В происходящее вмешивается девушка, которая записывает все на свой мобильный. Один из охранников пытается отобрать у нее телефон.
Компания Renfe уже заявила об увольнении попавших на видео сотрудников службы безопасности. По словам представителей Renfe, они считают недопустимым такое отношение своих сотрудников в отношении граждан.
Напомним, что неделю назад в Мадриде сотрудники охраны выбили зуб пассажиру за отказ надеть маску.