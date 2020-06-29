ВИДЕО: Спасение огромного питона из шахты в Кастельоне

Пожарные спасли питона, который провалился в световую шахту. Змея длиной более трех метров выпала из окна пятого этажа во внутреннюю шахту многоквартирного дома в Кастельоне.
Рептилию заметила одна из жительниц дома, которая была очень напугана и тут же позвонила в местную полицию.
Несмотря на падение с такой высоты, питон не пострадал и был доставлен в полицейский участок, где обнаружилось, что у него нет идентификационного чипа. Однако вскоре хозяин питона объявился сам. Мужчина представил все документы и лицензии на владение дикими животными и смог забрать питона домой.Темы: Происшествия