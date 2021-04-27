В Западной Африке убиты испанские журналисты

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В Буркина-Фасо найдены тела двух испанских журналистов, похищенных в понедельник, заявила министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя.
Ранее сообщалось, что накануне во время вооруженного нападения на патруль по борьбе с браконьерами в провинции Компьенга были ранены три человека, четверо пропали. По данным источника РИА Новости, трое из пропавших - журналисты (двое испанцев и ирландец), а также военнослужащий Буркина-Фасо.
"После того, как мы связались с властями Буркина-Фасо и семьями пропавших, скорее всего, подтверждается, что тела, найденные в Буркина-Фасо, принадлежат двум пропавшим испанским журналистам. Мы ждем последнее подтверждение, это грустная новость", - заявила Лайя на пресс-конференции.
Агентство Рейтер, ссылаясь на источники в службе безопасности Буркина-Фасо, сообщает, что похищенный ирландец также убит.
По словам Лайи, в понедельник была потеряна связь с группой, в которую входили 40 человек. Она находилась в природном парке на границе с Бенином. В группе были двое испанских журналистов и гражданин Ирландии. Это опасная зона, где орудуют исламисты и бандиты, сказала министр. Один из испанцев уроженец Памплоны, другой – Бискайи. Они работали над документальным фильмом об операциях, которые организуют власти Буркина-Фасо против браконьерства.
Министр также напомнила, что профессия журналиста представляет собой опасность "во многих частях этого мира".