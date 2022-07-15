В Вальядолиде птицы начали падать на землю от жары

В Вальядолиде на северо-западе Испании установлен новый температурный рекорд — 40,6 градуса. Из-за жары на землю начали падать птицы, передает Cadena Ser.

По информации радиостанции, в местную полицию поступили звонки от обеспокоенных жителей, которые наблюдают, как птицы резко снижаются и падают на землю. Причем это различные виды птиц — голуби, стрижи и даже аисты.

Причиной такого поведения птиц может быть обезвоживание, которое в некоторых случаях приводят к быстрому снижению, дезориентации и неспособности летать.

Ожидается, что в Вальядолиде жара не ослабнет до 19 июля.

Источник: РИА Новости