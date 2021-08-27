В Памплоне 11 человек задержаны в ходе массовых беспорядков

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В Памплоне задержаны 11 человек, а 8 сотрудников муниципальной полиции получили ранения в результате столкновений с агрессивно настроенной молодёжью.
В ночь на пятницу в исторической части города полиция попыталась разогнать толпу из примерно 500 человек. В агентов полетели бутылки и камни. Местные жители жаловались, что к ним взбирались по балконам.
В минувшие выходные в Таррагоне полицейские разогнали пляжную вечеринку на тысячу человек. Во время разгона один из участников вечеринки начал бросать в полицейских твёрдые предметы, за что был задержан. В полиции напомнили, что такие мероприятия запрещены в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.