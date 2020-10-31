В Мурсии произошло землетрясение

Испанский Национальный институт географии зафиксировал сейсмическую активность в провинции Мурсия.
В ночь на субботу, около 2:00, между муниципалитетами Сьерра-де-ла-Пила и Фортуна произошло землетрясение силой 3,1 балла по шкале Рихтера. На пульт дежурного службы 112 поступило несколько сообщений от местных жителей, которые почувствовали толчки. О разрушениях информации нет.
Ранее в Турции произошло землетрясение силой 6,7 балла. Пострадали более 800 человек, погибли 25. Многие дома разрушены.Темы: Происшествия Мурсия