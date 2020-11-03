В Москве преступники пытали пенсионера, требуя переписать на них квартиру в Испании

В ночь на понедельник убийцы проникли на территорию загородного участка Владимира Маругова — владельца нескольких крупных мясоперерабатывающих компаний. Бизнесмен и его гражданская жена в этот момент были в бане. Преступники связали их и потребовали, чтобы Маругов сообщил, где хранит деньги. Женщине удалось освободиться, убежать и вызвать полицию. Но когда полицейские прибыли к дому, преступники уже сбежали, а Маругов был мертв - застрелен стрелой из арбалета. Вскоре правоохранительные органы вышли на след главного подозреваемого — 49-летнего Александра Мавриди.

Во время обыска в съёмной квартире Мавриди полицейские нашли прикованного к кровати пенсионера. Его неделю держали в плену, пытали и требовали переоформить на преступников всю недвижимость. Несколько московских квартир мужчину уже успел на них переписать. Осталась квартира в Испании. «Его пытали в том числе с использованием психотропных препаратов. Целью было его имущество. Похищенный – обеспеченный человек, он много лет работал юристом. У мужчины три квартиры в Москве, две из них он успел переписать на Мавриди. Отпустить его обещали после переоформления на Мавриди еще одной его квартиры в Испании», - рассказала «КП» источник в следствии.

Издание отмечает, что, судя по всему, это далеко не первый похищенный. В квартире обнаружили другие документы на право собственности недвижимости. Скорее всего, Мавриди совершил серию подобных преступлений. В Москве официально безработный мужчина жил на широкую ногу. Он арендовал дома на Рублевке, менял дорогие иномарки, обедал и ужинал в роскошных ресторанах. При этом официального источника доходов у него вообще не было.