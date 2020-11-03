На юго-востоке Испании усилилась сейсмическая активность

В автономном сообществе Валенсия на юго-востоке Испании произошло третье землетрясение за последние два дня. На этот раз оно было сильнее, чем предыдущие.
Как сообщает Национальный географический институт, в 5:25 по местному времени в районе муниципалитета Рельеу было зафиксировано землетрясение силой 3,6 балла по шкале Рихтера. Толчки ощутили жители севера провинции Аликанте и юга провинции Валенсия. Трясло около 5 секунд, затем были повторные толчки, но уже слабее. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Накануне в этом же регионе произошло ещё два землетрясения меньшей интенсивности — 2,5 и 2,6 балла.Темы: Происшествия Валенсия Аликанте