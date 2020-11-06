В Малаге пропавшая без вести женщина 18 лет просидела дома

Национальная полиция Испании нашла 47-летнюю женщину, об исчезновении которой сообщил её дядя. Выяснилось, что она 18 лет провела в своём доме в Малаге.
Как сообщают испанские СМИ, за всё это время она ни разу не выходила из дома. Это дало сотрудникам правоохранительных органов основание предположить, что её там удерживали силой. Известно, что вместе с ней в доме жили её 70-летняя мать и сестра-ровесница. Но сама затворница заявила, что добровольно вела такой образ жизни. При этом у неё атрофировались мышцы ног, практически лишив её возможности ходить.
Тревогу забил её дядя. Он пришёл в полицию и рассказал, что уже почти два десятилетия не видел свою племянницу. Полицейские связались с сожительницами пропавшей и спросили о ней. Но те отказались отвечать на вопросы. Тогда агенты пришли в дом с обыском, сильно напугав всех трёх женщин.
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