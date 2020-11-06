Пять человек пострадали в железнодорожной аварии на юге Испании

Пассажирский поезд частично сошел с рельсов на юге Испании из-за сильных дождей, пять человек получили легкие ранения.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Cadena Ser, инцидент произошел в четверг вечером в муниципалитете Теба в провинции Малага (автономное сообщество Андалусия). Поезд следовал по маршруту Альхесирас - Мадрид. В общей сложности в нем находились 48 пассажиров.
На место происшествия были направлены пожарные команды и несколько патрулей Гражданской гвардии, которая позднее сообщила, что автомобили не могут доехать до состава из-за того, что ливни размыли дорогу. Для определения точного места крушения был задействован полицейский вертолет.
Как сообщается, всех пассажиров поезда эвакуировали и доставили на станцию в муниципалитете Антекера, чтобы они могли продолжить свой путь. По данным радиостанции, пострадавших пришлось переносить до автомобилей скорой помощи, таким же образом эвакуировали людей с ограниченными возможностями.Темы: Происшествия