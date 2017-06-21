В Мадриде задержан потенциальный террорист-смертник

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что марокканец живо интересовался всем, что связано с исламским терроризмом, и активно изучал как идеологическую, так и практическую сторону этого вопроса. В частности, он читал инструкцию для террористов-смертников и учебник по кибер-терроризму. Кроме того, марокканец поддерживал связь с боевиками из Сирии и Ирака. В целом же его "профиль" очень напоминает исполнителей недавних терактов во Франции и Великобритании, добавили в полиции.