В Мадриде 300 человек пришли в сауну на подпольную вечеринку

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Муниципальная полиция Мадрида разогнала 300 участников нелегальной вечеринки в сауне. 22 из них будут оштрафованы.
1 января днём местные жители стали звонить в полицию и рассказывать о подпольной вечеринке в сауне на улице Калье-дель-Норте. Туда отправился патруль, который застал вечеринку в самом разгаре. Её участники были без масок, не соблюдали дистанцию, выпивали и курили.
Заведение закрыли. Владельцы не смогли предъявить лицензию на оказание подобных услуг. Начато судебное производство.