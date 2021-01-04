В Валенсии обезврежена женская банда грабительниц

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Национальная полиция Испании задержала в Валенсии восемь женщин, которые занимались грабежами.
Задержанным — от 20 до 30 лет. Они действовали тремя независимыми группами в разных районах города. Их жертвами всегда становились пожилые люди — клиенты банков.
Действовали организовано. Одна из преступниц «дежурила» в банке. Там она высматривала будущую жертву и сообщала по телефону своим сообщницам, где именно лежат деньги. На улице девушки грабили пенсионеров, а потом шли в банк и снимали с их карт наличные. Обычно до тысячи евро — больше не позволяли ограничения в банкоматах.
Обычно грабительницы «работали» утром в конце месяца, когда старики приходят в банк за пенсией.