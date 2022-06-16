В Каталонии пожарные борются с лесными пожарами

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Сразу восемь лесных пожаров бушуют в Каталонии из-за аномальной жары, которая накрыла на этой неделе Испанию.
Особенную тревогу вызывают два пожара: в Артеса-де-Сегре (Лерида), где огонь уже захватил 500 гектаров, и в Корбера-д-Эбре (Таррагона), где горят 200 гектаров. В тушении задействованы практически все силы каталонских пожарных.
Местные власти призывают граждан учитывать погодные условия и соблюдать повышенные меры предосторожности при обращении с огнём.