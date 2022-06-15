На пляже в Валенсии появилась двухметровая акула

Акула плавала совсем близко к берегу, в 20-30 метрах, передает телеграм-канал "Испания". Представители Красного Креста определили, что это голубая акула, которая очень редко нападает на людей. Тем не менее пляж закрыли на два часа, а затем открыли, но поставили жёлтый флаг. Обычно акулы не подплывают так близко к берегу.

В мире зарегистрировано всего девять случаев нападения голубой акулы на человека. Почти всегда жертвами становились дайверы, которые занимались подводной охотой, имея при себе в качестве прикормки мертвую рыбу.