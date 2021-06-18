В Каталонии грабители проникли в частный дом и связали хозяйку

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В Каталонии арестованы мужчина и женщина, которых обвиняют в дерзком ограблении частного дома в Л'Амеллья-де-Мар в Таррагоне.
Преступление было совершено в апреле, а задержали испанских Бонни и Клайда в июне. Следствие установило, что девушка работала уборщицей в этом доме. Она помогла двоим грабителям, один из которых был её любовником, проникнуть в особняк без взлома.
Оказавшись в чужом доме, преступники связали хозяйку, угрожая ей пистолетом. Потом они собрали ценные вещи на общую сумму 20 тысяч евро и ушли.
При обыске в квартире грабителей нашли похищенные вещи, а также оружие, марихуану и кокаин.