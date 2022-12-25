В Кадисе восьмилетний мальчик сбежал ночью из дома и отправился в игровую зону 

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Полиция Кадиса вернула родителям восьмилетнего мальчика, который сбежал ночью из дома и отправился в игровую зону одного из ближайших сетевых ресторанов.
В 7:20 в полицию поступил звонок из ресторана. Персонал обнаружил мальчика в сухом бассейне с пластмассовыми шариками. Он был в пижаме и босиком. При этом беглец прихватил с собой одеяло.
Родители мальчика спокойно спали, даже не зная, что их сын сбежал. Местные жители помогли полицейским быстро их отыскать.