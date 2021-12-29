В испанском баре погибли два человека

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Полиция обнаружила два трупа в баре в местечке Парла под Мадридом.
Бар официально был закрыт для посетителей. Сначала была озвучена версия, согласно которой люди погибли в результате взрыва, который якобы произошёл на кухне. Но позже полиция опровергла эту информацию, не назвав при этом истинную причину трагедии.
В полицию обратился работник бара, который, войдя в заведение, почувствовал сильный запах пороха. На полу лежали два бездыханных тела. Вокруг была кровь и разбитое стекло.
Причины трагедии устанавливаются.