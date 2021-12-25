Извержение вулкана на Канарских островах завершено 

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Извержение вулкана на острове Пальма (Канарские острова, Испания) завершено, об этом официально заявили в субботу власти.
"То, что я сегодня хочу сказать, можно сказать несколькими словами... – извержение закончилось. Оно закончилось 13 декабря днем, но только сегодня можно сказать. Когда было подтверждено научным комитетом сохранение признаков, которые дают уверенность, – нет лавы, нет пирокластов, нет значительных газов, нет значительных землетрясений, нет тремора, нет значительных деформаций. Извержение продлилось 85 дней и 8 часов", - сказал советник по государственной администрации, юстиции и безопасности правительства Канарских островов Хулио Перес.
По его словам, размеры ущерба "огромные", при этом окончание извержения "не означает окончание чрезвычайной ситуации", уровень опасности по-прежнему останется на красном уровне.
Согласно планам властей, местные жители, дома которых не были полностью уничтожены лавой, смогут начать возвращаться в эту зону уже в первой половине января, до этого необходимо восстановить основные службы, такие как подачу воды.
Извержение на гряде Кумбре-Вьеха – самое продолжительное в истории острова Пальма.
Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. В начале прошлой недели вулкан приостановил видимую активность, однако специалисты не спешили делать официальное заявление о прекращении извержения, дожидаясь, что пройдет определенное время, в течение которого активность не возобновится. За время извержения лава накрыла свыше 1,2 тысячи гектаров, разрушены более 1600 строений, большинство жилые дома, пострадали 74 километра дорог, эвакуированы более 7 тысяч человек.
Источник: РИА Новости