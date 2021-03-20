В Испанию вернулась зима с похолоданием и снегопадами

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В субботу на большей части территории Испании похолодало. Местами прошли снегопады, сообщает Государственное метеорологическое агентство Aemet. Синоптики говорят о нехарактерной для этого времени года, абсолютно зимней, погоде. По их прогнозам, она продержится на территории материковой Испании и Балеарских островов все выходные.
Самые низкие температуры зафиксированы в Кап-де-Вакейра и Порт-Айне (провинция Лерида). Здесь столбики термометров опустились до минус 11,5 и 11,4 градуса. Также значительно похолодало в муниципалитете Серлер (Уэска) — до минус 10 градусов.
В Пуэрто-де-Навасеррада (Мадрид) похолодало до минус 6 градусов. В Понтикоса-и-Торла (Уэста), Да-Молина (Жирона) и Ла-Пинилья (Сеговия) — до минус 5 градусов.
В 12 автономных сообществах объявлено предупреждение в связи с возможными снегопадами и шквальным ветром: в Каталонии, Валенсии, Мадриде, Арагоне, Андалусии, Мурсии, Кантабрии, Кастилии-и-Леоне, Наварре, Стране Басков, Риохе, Галисии.