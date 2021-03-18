В Барселоне задержан водитель со всеми возможными наркотиками в крови

Последние новости Испании на русском языке
В Барселоне ночью на трассе B-10 сотрудники местной полиции остановили автомобиль, в котором находился водитель в состоянии наркотического опьянения.
В крови у него выявлены все типы наркотиков, какие только способен показать тест. Минимальный штраф, который грозит водителю, составляет 1000 евро. Также у него снимут шесть пунктов в водительском удостоверении. Кроме того, нарушителю, который подвергал жизни других людей опасности, грозит тюремный срок, сообщают правоохранительные органы Барселоны.