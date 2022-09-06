В Испании за лето в ДТП погибли 225 человек

Летом 2022 года на дорогах Испании погибли 225 человек в 211 авариях. Об этом сообщил министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка на пресс-конференции.

Это на 10 человек больше, чем летом 2019 года. Статистику за 2020 и 2021 год не учитывают из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. При этом число госпитализированных участников ДТП летом 2022 году сократилось с 892 до 791.

Из всех жертв ДТП 41% — мотоциклисты, велосипедисты и пешеходы. А каждый пятый погибший не был пристёгнут ремнём безопасности.

Марласка отметил, что это «плохие данные».