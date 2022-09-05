В Барселоне убийцы на мотоцикле расстреляли мужчину 

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В районе Сант-Марти в Барселоне двое преступников на мотоцикле убили мужчину, выстрелив в него четыре раза.
Убийство произошло ночью около 3:00. Полиция установила личность погибшего. Это 43-летний гражданин Доминиканской Республики. Он получил огнестрельные ранения в спину, грудь, голову и подбородок. Прибывшая на место происшествия скорая помощь констатировала смерть.
Основная версия, над которой работают полицейские, заключается в том, что мужчине был вынесен смертный приговор одной из криминальных группировок.