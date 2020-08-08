В Испании угнали вертолёт, пока пилот спал

Неизвестные угнали вертолёт Bell-412 (компания Babcock) в испанской провинции Куэнка, сообщили в Гражданской гвардии.
Вертолёт был задействован в тушении лесных пожаров в местечке Буэначе-де-ла-Сьерра. Кража произошла на рассвете, когда пилот спал на базе. Его разбудил шум улетающего вертолёта. По его словам, угонщики даже не включили огни, чтобы их сложнее было отследить.
Позже вертолёт обнаружили в провинции Кордова. Он был без повреждений, в идеальном состоянии. Об этом сообщили в испанском представительстве компании Babcock.Темы: Происшествия