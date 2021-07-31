В Испании собутыльники угнали катер и чуть не утонули

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Гражданская гвардия Испании перехватила у берегов Сантандера угнанный катер, на котором плыли двое нетрезвых мужчин.
Угонщиками оказались жители муниципалитета Торрелавега — 37-летний и 27-летний уроженцы Кубы и Доминиканы. Вместе они выпивали, а затем решили прокатиться на чужой лодке. Тревогу забили перепуганные очевидцы, которые рассказали полиции, что по порту носится катер под управлением неадекватных мужчин.
Когда к ним подплыли агенты гражданской гвардии, угонщики бросились в воду и чуть не утонули. Их вытащили из воды, но они оказали ожесточённое сопротивление, набросившись с кулаками на сотрудников правопорядка.