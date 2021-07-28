В Испании братья приковали отца к стене на восемь дней

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В испанском муниципалитете Торрехон-де-Ардос (Мадрид) задержаны два брата и девушка одного из них. Они приковали отца к стене в спальне, сообщает Национальная полиция.
Мужчина смог позвать на помощь через окно, его услышали соседи и вызвали полицию. Когда в квартиру вошли стражи порядка, они увидели прикованного к стене измождённого мужчину. Выяснилось, что он провёл в таком виде восемь дней. В комнате не было мебели. Спал он на матрасе, который лежал прямо на полу.
Молодые люди объяснили свой поступок тем, что их отец якобы психически нездоров.