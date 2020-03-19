В Испании почти 100 сотрудников правоохранительных органов заразились коронавирусом

Число заболевших коронавирусом сотрудников правоохранительных органов в Испании приблизилось к отметке в 100 человек.
По данным на 18 марта, вирус Covid-19 подтверждён у 60 агентов Национальной полиции 34 сотрудников Гражданской гвардии. Об этом сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники в обеих структурах.
Накануне стало известно о смерти 37-летнего сотрудника Гражданской гвардии в городе Алькоркон (Мадрид). По словам медиков, мужчина не страдал хроническими заболеваниями и скончался из-за коронавируса.Темы: Происшествия