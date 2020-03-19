В Испании от коронавируса умерла гражданка Грузии

Пожилая гражданка Грузии скончалась в Испании от нового коронавируса, заявил советник грузинского премьера Ираклий Чиковани.
"В Испании зафиксирована смерть нашего гражданина, это 74-летняя женщина, у которой также были хронические болезни. Мы находимся на постоянной связи с членами семьи, члены нашей дипломатической службы помогают им в урегулировании всех процедур", - заявил Чиковани на брифинге. Его слова приводит РИА Новости.
В четверг в Грузии зарегистрировали 40 заболевших коронавирусом, из них один человек уже выздоровел.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысяч человек скончались.Темы: Происшествия