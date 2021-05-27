В Испании неизвестные угнали школьный автобус и поехали в публичный дом

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В Испании расследуют обстоятельства необычного угона. Трое мужчин сели в школьный автобус, припаркованный в муниципалитете Алькориса (Арагон) и отправились на нем в публичный дом, который расположен по дороге в Андорру.
Автобус был припаркован на окраине муниципалитета. Его угнали на рассвете в минувшие выходные, съездили на нем в бордель, а затем вернули его на парковку, сообщает Diario de Teruel. В полиции говорят, что по камерам уже установили личности угонщиков.
Это не первый инцидент со школьным автобусами в Алькорисе. Ранее неизвестные уже предпринимали попытку угона, но смогли проехать лишь 20 метров, после чего сработала противоугонная система, и им пришлось бросить автобус.