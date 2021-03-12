В Испании нашли подводную лодку наркомафии

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Национальная полиция Испании обнаружила в Кампо-де-Гибралтар полупогружную лодку, изготовленную для транспортировки наркотиков.
Арестованы 62 человека, которые причастны к международной торговле гашишем и оказанию логистических услуг другим организациям, занимающимся незаконным оборотом наркотиков. Проведено 37 обысков, большинство из них в Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон (Кадис) и Марбелье (Малага).
Судно изготовлено кустарным способом. В длину — девять метров, в ширину — три. В высоту — тоже три. Оно может перевозить до 2 тонн наркотиков. Такие лодки делают специально для наркомафии. Как правило, они полупогружные, то есть над водой остаётся только верхушка судна (примерно 10 сантиметров). Они распространены в Латинской Америке, но для Испании это редкость.