В Испании разогнали вечеринку на 733 человека

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В Линаресе (Андалусия) в субботу вечером сотрудники местной и национальной полиции прервали грандиозную подпольную вечеринку.
Мероприятие проходило в гостиничном комплексе. В нём участвовали 733 человека. По словам полицейских, люди не сохраняли социальную дистанцию. Кроме того, в соответствии с эпидемиологическими требованиями, в это время суток все заведения (рестораны, кафе) должны быть закрыты.
Прибывший на место наряд полиции сразу оценил масштабы и попросил подкрепления. Людей разогнали. А у владельца комплекса теперь будут серьёзные проблемы.