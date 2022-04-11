В Испании нашли подпольный музей чучел животных

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В городе Бетера (Валенсия) полиция обнаружила подпольный музей с сотнями чучел животных, в том числе таких крупных, как слон.
Музей располагался в ангаре. Полицейские насчитали там больше тысячи экспонатов. Их общая стоимость оценивается в 29 млн евро.
Половина животных, чьи чучела хранились в ангаре, принадлежат к исчезающим видам. Тут есть гепарды, полярные медведи, белые носороги, редкие антилопы. Кроме того, в коллекции музея — почти 200 бивней слона.
Это самое большое в стране собрание чучел, отметили в полиции.