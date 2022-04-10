Два человека серьезно пострадали при обрушении потолка на Майорке

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Два человека пострадали при обрушении потолка в отеле Blue Sea Piscis на Майорке.
Инцидент произошёл в субботу в 14:58 по местному времени в отеле, расположенном в Пуэрто-де-Алькудиа. Обвалился этаж, где расположен тренажёрный зал. Под ним находилась кухня, где в это время были люди, которые оказались заблокированы.
Черепно-мозговую травму получил 59-летний мужчина. А 57-летняя женщина повредила ногу и отделалась гематомами в области лица. Оба госпитализированы в тяжёлом состоянии.