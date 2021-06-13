В Испании мужчина с собачкой открыл стрельбу из пистолета-шокера

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В Испании конфликт из-за собачьих экскрементов закончился выстрелом из пистолета-электрошокера.
Инцидент произошел в провинции Ла-Корунья. Приехавшие на место происшествия полицейские застали там пострадавшего. Он рассказал, что шёл по тротуару и увидел пару, которая прогуливалась с маленькой собачкой. При этом он обратил внимание, что они не убрали со своей собакой, и сделал им замечание. Началась словесная перепалка, в ходе которой мужчина с собачкой выхватил пистолет-шокер и выстрелил своему оппоненту в лицо, попав по касательной в губу.
Стрелявшего уже допросили. Он объяснил свои действия самообороной.