В Испании дорожные рабочие для безопасности установили макет полицейской машины

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В Альбасете (Кастилия-ла-Манча) группа дорожных рабочих пошла на хитрость, чтобы обеспечить себе безопасность на проезжей части.
Как сообщает телеграм-канал "Испания", за 700 евро они заказали макет полицейской машины из плотного картона со всеми мельчайшими деталями. Расчёт был прост: водители, увидев издалека полицию, сразу сбавляли скорость и осторожно объезжали нужное место.
Схема работала, пока мимо не проехали настоящие полицейские. В правоохранительных органах отметили, что рабочие не имели права использовать макет без специального разрешения.