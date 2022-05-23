В Барселоне гонщик Себастьян Феттель на электросамокате пустился в погоню за ворами  

Как сообщает телеграм-канал "Испания" со ссылкой на El Periodico, Феттель выходил из автомобиля Aston Martin, когда внезапно у него вырвали из рук сумку. В ней находились документы, одежда и наушники AirPods. Телефон iPhone, к которому они были подключены, остался у Феттеля, поэтому он смог следить за передвижениями преступников. Недолго думая, он взял электрический самокат и пустился в погоню.

Впрочем, в какой-то момент воры поняли, что их могут отследить через наушники, и поспешили избавиться от них. Феттель обнаружил свои AirPods в одном из магазинчиков в районе Раваль. Сумку и похитителей пока найти не удалось.