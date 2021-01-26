В Испании девочка умерла, попробовав мороженое 

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Школьница из Великобритании лизнула мороженое во время отпуска с семьей и умерла из-за аллергической реакции.
Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail, несчастный случай произошел, когда 9-летняя Хабиба Чишти (Habiba Chishti) отдыхала с родителями в Испании. Как рассказали родственники погибшей, у девочки была сильная аллергия на орехи и яйца, однако продавец в местном ларьке заверил, что его мороженое не содержит таких компонентов и продал его ребенку.
Позже вечером, после употребления десерта, Чишти упала в обморок в отеле, и девочку госпитализировали. Тем не менее, несмотря на усилия медиков, юная британка скончалась в больнице от анафилактического шока. Как утверждают врачи, после экспертизы в организме ребенка были обнаружены следы арахиса и других орехов.
В результате родители Чишти подали в суд не только на мороженщика, но и на гостиницу, в которой они остановились, поскольку, как заявил отец погибшей, персонал даже не пытался им помочь.