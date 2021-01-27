На юге Испании усилилась сейсмическая активность

Последние новости Испании на русском языке
Новая серия землетрясений, уже более мощных, произошла в районе города Гранада (Испания).
Сообщений о значительном ущербе или пострадавших пока нет, передает РИА Новости со ссылкой на Национальный географический институт. Самые мощные толчки были зафиксированы поздно вечером во вторник в районе Кульяр-Вега (магнитуда 4,2) и Санта-Фе (4 и 4,3).
"Несколько землетрясений потрясли Гранаду снова сегодня ночью... Сейчас надо сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб. Будем верить, что скоро все вернется в норму", - написал премьер страны Педро Санчес в Twitter.
Мэр Гранады Луис Сальвадор в интервью национальному телевидению TVE назвал ситуацию "тревожной", но также призвал сохранять спокойствие.
В последнее время в Андалусии усилилась сейсмическая активность, с декабря было зафиксировано более 150 небольших землетрясений, о пострадавших или существенных разрушениях не сообщалось. Как ранее сообщала Noticia.ru, самое значительное из них произошло в минувшую субботу. Его сила составила 4,4 балла. Пострадал один человек.