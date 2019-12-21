В Гранаде произошло землетрясение силой 3,6 балла

Землетрясение силой 3,6 балла по шкале Рихтера произошло в субботу в провинции Гранада. Об этом сообщает испанский Национальный географический институт.
Толчки зафиксированы в 11:49 по местному времени на небольшой глубине. Эпицентр находился в районе муниципалитета Альболоте. Сейсмическая активность ощущалась в нескольких соседних населённых пунктах, в том числе и в самой Гранаде. Всего на пульт дежурного службы 112 поступило шесть сообщений от местных жителей. Никто не пострадал, разрушений тоже нет.
Это уже второе землетрясение в этой зоне за последние семь дней. Предыдущее произошло в прошлую субботу. Его сила также составила 3,6 балла.
В 1956 году здесь же произошло землетрясение, которое унесло жизни десятков людей и нанесло значительный ущерб инфраструктуре.Темы: Происшествия Гранада