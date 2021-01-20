В центре Мадрида произошёл мощный взрыв, есть жертвы

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Мощный взрыв произошел в среду днём в центре Мадрида по адресу: улица Толедо, 104.
По последним данным, в результате взрыва погибло два человека, восемь пострадали. Инцидент произошёл около 15:00 в здании, которое принадлежит мадридской архиепархии. Здесь же расположен дом престарелых, школа и церковь. Рядом — отель.
На месте работают спасатели и более десяти бригад скорой помощи. Постояльцев дома престарелых выводят из здания. Горожан просят не приближаться к месту происшествия.
По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа.