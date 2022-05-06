В Бильбао задержали подозреваемого в серии убийств гомосексуалистов

Задержанному 25 лет. Его зовут Нельсон Давид. Он — выходец из Колумбии. Сообщается, что он сам явился в полицию после того, как были распространены его фотографии как главного подозреваемого. При этом он отрицает свою причастность к убийствам.

Между тем он подозревается в убийстве восьмерых мужчин. Как считают в правоохранительных органах, молодой человек сначала травил их, а потом опустошал их банковские карты.