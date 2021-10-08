В бассейн частного дома под Мадридом упал мусоровоз

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Водитель мусоровоза не справился с управлением и въехал в бассейн частного дома. Инцидент произошёл в муниципалитете Парла недалеко от Мадрида.
Поздно вечером на улице Милан грузовик протаранил каменный забор и упал в бассейн. При этом фасад дома не пострадал. Кабина мусоровоза оказалась практически полностью затоплена.
Как выяснилось позже, водитель перенёс анафилактический шок, который стал следствием приёма медикаментов. Незадолго до аварии он сообщил руководству, что ему плохо, и попросил разрешения поехать на служебном автомобиле в госпиталь. В пути он потерял сознание.
В результате проишествия никто не пострадал. По счастливой случайности прохожих в это время поблизости не было. Во дворе тоже было пусто. Водитель отделался ссадиной.