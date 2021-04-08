В Барселоне женщина с ножом ограбила продуктовый магазин

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В муниципалитете Сан-Адриан-дель-Бесос (Барселона) задержана женщина, которая совершила вооруженное ограбление продуктового магазина, сообщает La Vanguardia.
Как рассказали в правоохранительных органах, 33-летняя испанка с большим ножом зашла в магазин и ограбила его. При этом она угрожала продавцу и даже порезала ему рукав. Прибывший по вызову патруль изучил записи с камер видеонаблюдения и узнал грабительницу. Ранее ее уже задерживали за похожие преступления.
Вскоре женщину обнаружили в одном из местных баров. При себе у нее был тот самый нож. Грабительница задержана.